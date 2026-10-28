Ups! Kevin Jonas schickte Brüdern Nacktfoto

Es sei im Badezimmer gewesen, als er das Foto gemacht habe, bevor er unter die Dusche ging. Joe Jonas erklärte, dass sein älterer Bruder einen großen Fernseher im Badezimmer habe, der „von Spiegeln umgeben“ sei. Während Kevin beschämt und Nick eher schadenfroh lachte, beschrieb Joe das gepostete Foto: „Da ist ein großer Fernseher und direkt darunter ein Spiegel, und man sieht nur deinen Schwanz.“ Kevin habe ihnen und den anderen Freunden im Chat danach panisch geschrieben, dass sie den Textverlauf löschen sollten. „Das hätte so viele andere Richtungen nehmen können. Oh mein Gott!“, sagte Kevin.