Ups! Kevin Jonas schickte Brüdern Nacktfoto

US-Sänger Kevin Jonas (38) hat seinen Brüdern Nick (34) und Joe (37) sowie weiteren Freunden versehentlich ein Nacktfoto geschickt. Er habe für einen Gruppenchat, in dem sich die Brüder mit ihren Freunden über Football austauschen, eine Nachricht über einen neuen Quarterback vom Fernseher abfotografiert, berichteten Nick und Joe Jonas den Zuhörern ihres Podcasts „Hey Jonas!“.
Kevin Jonas führt fort: „Auf dem Foto sind Spiegel zu sehen, und ich habe es nicht bemerkt.“
Von der peinlichen Panne erzählen die Brüder im Podcast „Hey, Jonas!“ auf Instagram:
Es sei im Badezimmer gewesen, als er das Foto gemacht habe, bevor er unter die Dusche ging. Joe Jonas erklärte, dass sein älterer Bruder einen großen Fernseher im Badezimmer habe, der „von Spiegeln umgeben“ sei. Während Kevin beschämt und Nick eher schadenfroh lachte, beschrieb Joe das gepostete Foto: „Da ist ein großer Fernseher und direkt darunter ein Spiegel, und man sieht nur deinen Schwanz.“ Kevin habe ihnen und den anderen Freunden im Chat danach panisch geschrieben, dass sie den Textverlauf löschen sollten. „Das hätte so viele andere Richtungen nehmen können. Oh mein Gott!“, sagte Kevin.
Jonas Brothers waren Teenie-Idole
Die drei Brüder gründeten 2005 die Pop-Band Jonas Brothers und wurden damit schnell zu Teenie-Idolen. Durch den Film „Camp Rock“ (2008) an der Seite von Demi Lovatto erreichten die Brüder ein gigantisches globales Teenager-Publikum.
Skurril: Kevin, Joe und Nick trugen Anfang der 2000er-Jahre sogenannte „Purity Rings“. Dabei handelt es sich um Reinheitsringe als Zeichen der sexuellen Enthaltsamkeit vor der Ehe. Damit wollten sie die Rolle der netten Schwiegersöhne von nebenan verkörpern. Außerdem wuchsen die drei Brüder in einem besonders christlichen Umfeld auf, der Vater war Pastor. Als sie älter wurden und Beziehungen eingingen, legten alle drei die Ringe nacheinander ab. Kevin Jonas tat dies als Erster vor seiner Hochzeit im Jahr 2009.
2013 löste sich die Gruppe auf, feierte jedoch 2019 mit dem Album „Happiness Begins“ ein Comeback.
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