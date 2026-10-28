„Mann für große Tore“: Dortmund feiert Sabitzer

Nun wartet der FC Bayern

In der Frühphase der noch jungen Saison kam Sabitzer bisher in den meisten Spielen nur für die letzten Minuten als Joker von der Bank. Mit dem Bundesliga-Spitzenspiel auswärts beim FC Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) steht für Borussia Dortmund die nächste Herausforderung im vollgepackten Spielkalender an. Zeigt Sabitzer dann erneut groß auf?