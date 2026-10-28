„Mann für große Tore“: Dortmund feiert Sabitzer

Borussia Dortmund feiert Marcel Sabitzer! Nach dem Abpfiff der Pokal-Partie gegen Werder Bremen (3:2) wurde der ÖFB-Legionär von seinen Mitspielern geherzt.
Kein Wunder, denn der Österreicher sorgte mit seinem Freistoßtreffer in der letzten Aktion des Spiels für den furiosen Einzug von Borussia Dortmund ins Achtelfinale des DFB-Pokals.
Hier das Traumtor im Video:
„Bekam oft zu Unrecht Kritik“
„Er hat einen unglaublichen Fuß, er hat einen unglaublichen Schuss“, lobte Abwehrchef Nico Schlotterbeck den Dortmunder Siegtorschützen in der Nachspielzeit. „Und ich glaube, der Sabi hat sich das nach den letzten Wochen, letzten Monaten, wo er auch oft zu Unrecht Kritik abbekommen hat, wirklich verdient.“
Schlotterbeck erinnerte an die Champions-League-Saison 2023/24, in der Sabitzer die Dortmunder vor den heimischen Fans gegen Atletico Madrid mit einem Fernschuss zum 4:2 ins Halbfinale geschossen hatte. „Er ist irgendwie der Mann für die großen Tore“, sagte der Dortmunder Verteidiger.
Nun wartet der FC Bayern
In der Frühphase der noch jungen Saison kam Sabitzer bisher in den meisten Spielen nur für die letzten Minuten als Joker von der Bank. Mit dem Bundesliga-Spitzenspiel auswärts beim FC Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) steht für Borussia Dortmund die nächste Herausforderung im vollgepackten Spielkalender an. Zeigt Sabitzer dann erneut groß auf?
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