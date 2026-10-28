Vor Steirer-Duell plagen den GAK Verletzungssorgen

Ebenso große Sorgen macht den Rotjacken das Lazarett. Beres Owusu hat sich im Training vergangene Woche deutlich schlimmer verletzt als zunächst vermutet. Beim Franzosen, der schon in Innsbruck fehlte, wurde nach genauerer Untersuchung ein Einriss des Syndesmosebandes festgestellt – wie lange er damit ausfällt, ist noch nicht genau klar. Beim Cup-Match marschierte der 23-Jährige mit Krücken und einer Skischuh-artigen Orthese durch den Kabinentrakt.