Vor Steirer-Duell plagen den GAK Verletzungssorgen

Mit einer deftigen 0:4-Heimklatsche gegen Altach verabschiedete sich der GAK im Cup-Achtelfinale. Mit Selbstkritik wurde danach nicht gespart. Doch die Rotjacken haben vor dem Steirer-Duell am Freitag gegen Hartberg Verletzungssorgen – einen Verteidiger hat es schlimm erwischt.
Beim GAK ist nach dem deftigen 0:4-Aus im Cup daheim gegen Altach Wundenlecken angesagt. „Eine peinliche Leistung, wirklich peinlich. Wir haben unglaubliche Fehler gemacht, die man im Erwachsenenfußball nicht machen darf. Die Duell-Qualität hinten wie vorne war katastrophal“, suchte Peter Michorl gar keine Ausreden für das kollektive Versagen der Spieler gegen die Ländle-Truppe. „Dann kommt so ein 0:4 zustande.“
Ebenso große Sorgen macht den Rotjacken das Lazarett. Beres Owusu hat sich im Training vergangene Woche deutlich schlimmer verletzt als zunächst vermutet. Beim Franzosen, der schon in Innsbruck fehlte, wurde nach genauerer Untersuchung ein Einriss des Syndesmosebandes festgestellt – wie lange er damit ausfällt, ist noch nicht genau klar. Beim Cup-Match marschierte der 23-Jährige mit Krücken und einer Skischuh-artigen Orthese durch den Kabinentrakt.
Schlimme Verletzung
Kurz vor Abpfiff im Cup musste dann auch noch Verteidiger Ludwig Vraa gestützt in die Kabine humpeln. Er zog sich einen Kreuzbandriss zu und muss operiert werden. Jacob Italiano hingegen kam im Spiel bei der WSG Tirol am Samstag zumindest glimpflicher davon – beim Australier wird von Tag zu Tag abgewartet. Ein Einsatz im steirischen Derby am Freitag gegen Hartberg ist nicht ausgeschlossen.
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