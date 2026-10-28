„Ihm den Arsch gerettet“: Premiere für ÖFB-Star

„Er ist gleich zu mir gelaufen, noch am Platz, und hat sich bei mir bedankt.“ So blickte ÖFB-Star Christoph Baumgartner auf eine Szene nach Schlusspfiff am Dienstagabend zurück. Zwei Tore hatte der Niederösterreicher beim 2:1 gegen Rot-Weiß-Essen erzielt und RB Leipzig damit ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen. Und kaum hatte Schiedsrichter Florian Exner die Partie abgepfiffen, kam eben Nicolas Seiwald auf seinen Landsmann zu.