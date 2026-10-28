Sardinien verbannt Handys aus Familienrestaurants

Gespräch statt Scrollen

Nachdem die Familien ihre Geräte abgegeben haben, erhalten sie von den Mitarbeitern ein sogenanntes „Wiedervereinigungsset“, berichtet der „Guardian“. Darin befinden sich Spiele und Zeichnungen, die Gespräche zwischen Eltern und Kindern fördern sollen. Zusätzlich enthält das Paket Informationen über mögliche Folgen übermäßiger Bildschirmnutzung und Tipps für den Umgang mit sozialen Medien zu Hause.