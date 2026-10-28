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„Wiedervereinigung“

Sardinien verbannt Handys aus Familienrestaurants

Leben
28.10.2026 11:20
Sardische Restaurants wollen Eltern und Kinder wieder näher zusammenbringen.
Sardische Restaurants wollen Eltern und Kinder wieder näher zusammenbringen.(Bild: NVB Stocker – stock.adobe.com (Symbolbild))
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schluss mit Smartphone und Tablet beim Essen: Auf Sardinien wollen 15 Restaurants Familien dazu bringen, sich am Tisch wieder miteinander zu unterhalten. Eltern und Kinder müssen ihre Geräte während des Besuchs weglegen.

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Die Aktion trägt den Namen „A tavola senza schermi“ („Am Tisch ohne Bildschirme“, Anm.) Das zunächst einmonatige Pilotprojekt startet kommende Woche und soll vor allem den übermäßigen Medienkonsum von Kindern eindämmen. Eltern sollen „ihrer Rolle wieder nachkommen“ und mit ihrem Nachwuchs interagieren.

Gespräch statt Scrollen
Nachdem die Familien ihre Geräte abgegeben haben, erhalten sie von den Mitarbeitern ein sogenanntes „Wiedervereinigungsset“, berichtet der „Guardian“. Darin befinden sich Spiele und Zeichnungen, die Gespräche zwischen Eltern und Kindern fördern sollen. Zusätzlich enthält das Paket Informationen über mögliche Folgen übermäßiger Bildschirmnutzung und Tipps für den Umgang mit sozialen Medien zu Hause.

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