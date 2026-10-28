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Rays verkürzen in World Series gegen Brewers

US-Sport
28.10.2026 11:16
Die Tampa Bay Rays jubeln.
Die Tampa Bay Rays jubeln.(Bild: EPA/GARY BOGDON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Baseball-Profis der Tampa Bay Rays haben die World Series gegen die Milwaukee Brewers zumindest um ein Spiel verlängert. 

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Die Rays setzten sich in Florida im vierten Spiel der „best of seven“-Serie gegen das beste Team der MLB-Hauptrunde mit 4:3 durch und stellten damit auf 1:3.

Die Brewers haben nun in der Nacht auf Donnerstag die nächste Chance, sich zum Champion zu krönen. Noch nie konnte ein Team einen 0:3-Rückstand im Finale noch drehen.

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