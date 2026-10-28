Rays verkürzen in World Series gegen Brewers

Die Baseball-Profis der Tampa Bay Rays haben die World Series gegen die Milwaukee Brewers zumindest um ein Spiel verlängert.
Die Rays setzten sich in Florida im vierten Spiel der „best of seven“-Serie gegen das beste Team der MLB-Hauptrunde mit 4:3 durch und stellten damit auf 1:3.
Die Brewers haben nun in der Nacht auf Donnerstag die nächste Chance, sich zum Champion zu krönen. Noch nie konnte ein Team einen 0:3-Rückstand im Finale noch drehen.
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