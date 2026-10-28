Charles erkennt „großes Leid“ der Sklaverei an

Charles scheut das heikle Thema nicht und sprach bereits bei einer Veranstaltung am Dienstag, die vor allem jungen Menschen gewidmet war, über die „dunkelsten Tage der Vergangenheit.“ Weiters willigte er ein, „das große Leid und die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit auf diesen Inseln und darüber hinaus anzuerkennen“. Er betonte, dass einige der schönsten, freudvollsten und hoffnungsvollsten Aspekte der Kultur des Landes „aus der Dunkelheit geboren“ worden seien. Es sei „nur richtig“, dieses historische Unrecht anzuerkennen.