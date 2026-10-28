Lehrerin fast 17 Jahre krankgeschrieben: Angeklagt

Mehr als 248.000 Euro im Visier der Ermittler

Konkret geht es um den Zeitraum von März 2021 bis März 2025. In diesen vier Jahren soll die Pädagogin zehn Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen eingereicht haben, obwohl sie nach Ansicht der Ermittler wusste, dass sie ihren Dienst hätte ausüben können. Dadurch habe das Land Nordrhein-Westfalen als ihr Dienstherr angenommen, dass sie krankheitsbedingt nicht arbeitsfähig sei.