602 Euro! Witz-Strafe für Barca nach Transfer-Zoff

Das entschied der spanische Fußballverband RFEF nach einer Beschwerde von Atlatico Madrid, wie die Fachblätter „AS“ und „Marca“ und andere Medien unter Berufung auf den Nationalverband RFEF berichteten. Der Hauptstadtklub hatte dem FC Barcelona vorgeworfen, mit dem Stürmer verhandelt zu haben, ohne zuvor den Verein schriftlich zu kontaktieren, bei dem Alvarez noch bis zum 30. Juni 2030 unter Vertrag steht.