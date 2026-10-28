Schock in Deutschland
Wolf attackiert Kind, verletzt es schwer
Im gefragten Wildpark Johannismühle in Brandenburg ist es zu einem schweren Zwischenfall mit einem Wolf gekommen: Dieser soll ein Kind attackiert und verletzt haben.
Augenzeugen berichten von einer Vielzahl an Rettungskräften beim Tierpark Baruth (Brandenburg). Dort soll am Mittwochmorgen ein Wolf ein Kind angegriffen haben. Auf der Homepage hieß es, dass der Wildpark heute geschlossen bleibe.
Die „Bild Zeitung“ fragte bei einer Mitarbeiterin am Telefon nach: „Ich habe die Information, dass der Wildpark heute geschlossen ist. Zu den Gründen darf und will ich nichts sagen.“
Polizei bestätigt Tier-Attacke
Näheres schilderte eine Pressesprecherin der Polizei: Wir haben heute Morgen um 9.30 Uhr die Information bekommen, dass ein Kind im Bereich Baruth von einem oder mehreren Tieren angegriffen und verletzt worden sein soll. Ein Rettungshubschrauber ist dort gelandet. Die Aufklärung ist vor Ort.“
Laut einem Reporter vor Ort ist das Kind ins Unfallkrankenhaus nach Marzahn geflogen worden. Es soll schwere Kopfverletzungen haben.
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