Wolf attackiert Kind, verletzt es schwer

Polizei bestätigt Tier-Attacke

Näheres schilderte eine Pressesprecherin der Polizei: Wir haben heute Morgen um 9.30 Uhr die Information bekommen, dass ein Kind im Bereich Baruth von einem oder mehreren Tieren angegriffen und verletzt worden sein soll. Ein Rettungshubschrauber ist dort gelandet. Die Aufklärung ist vor Ort.“