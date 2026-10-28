Ab 19:55 Uhr: UHK Krems zu Gast bei den Fivers

Sowohl für die Fivers als auch für den UHK Krems endet die Reise in der zweiten Runde des European Cups. Heute Abend treffen die beiden Großkaliber der HLA Meisterliga im direkten Duell in der Hollgasse aufeinander. Auf krone.tv sowie im Stream auf sportkrone.at sind Sie ab 19:55 Uhr live mit dabei!