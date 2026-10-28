Vonn: „Werde nicht lügen, es ist mental schwer“

Der Countdown läuft! Lindsey Vonn steht kurz vor der nächsten Operation und gibt einen Einblick in ihre Gefühlswelt.
„Hart arbeiten und die Momente genießen, die ich kann. Es sind weniger als zwei Wochen bis zur Operation“, schreibt Vonn in ihrem jüngsten Instagram-Posting und fügt zahlreiche Schnappschüsse hinzu. „Es ist mental schwer, ich werde nicht lügen, aber Chance (Anm. d. Red.: Vonns Hund) hilft mir, im Hier und Jetzt zu bleiben“.
Bei der kommenden Operation wird das Metall aus ihrem Bein entfernt und auch das gerissene Kreuzband operiert. Anschließend wird eine weitere rund neunmonatige Rehabilitation auf Vonn zukommen.
Schlimmer Sturz in Olympia-Abfahrt
Die einstige Speed-Queen war bei den Olympischen Spielen in Italien im Februar gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Wegen eines komplexen Bruchs des linken Schienbeins musste sie mehrfach operiert werden.
Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin kündigte an, auf jeden Fall noch mal Ski fahren zu wollen – ob auch im Weltcup, ist aber offen. Frühestens 2027/2028 würde sie wieder dabei sein können, hatte Vonn im April verkündet.
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