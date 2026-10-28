Vonn: „Werde nicht lügen, es ist mental schwer“

„Hart arbeiten und die Momente genießen, die ich kann. Es sind weniger als zwei Wochen bis zur Operation“, schreibt Vonn in ihrem jüngsten Instagram-Posting und fügt zahlreiche Schnappschüsse hinzu. „Es ist mental schwer, ich werde nicht lügen, aber Chance (Anm. d. Red.: Vonns Hund) hilft mir, im Hier und Jetzt zu bleiben“.