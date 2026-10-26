Stanonik über gute Ausreden und Lehrer-Klischees

Er ist „Dancing Stars“-Profi, Kabarettist und Ex-Lehrer: Herby Stanonik kennt Tanzschritte und Schülertricks. Im Wordrap spricht der sympathische Tiroler über glaubwürdige Ausreden und Lehrer-Klischees – mit viel Humor, aber auch ernsten Tönen: Er erzählt von seiner Erfahrung mit Mobbing und gibt Tipps für Betroffene und angehende Lehrer.