Wiener feiern mit Vorarlberger Fichte Weihnachten

2000 Lichter

Seine Reise nach Wien trat der Baum in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an, am Mittwochmorgen wurde er an seinem Platz vor dem Rathaus aufgerichtet. Nach der langen Fahrt braucht die Fichte nun etwas Zeit, damit sich ihr Nadelkleid wieder entfalten kann, derzeit sieht der Baum noch ein wenig mitgenommen aus. In den kommenden Tagen wird die Fichte – auch das hat Tradition – von den Gärtnern und Gärtnerinnen des Wiener Stadtgartenamts gepflegt und in Form gebracht, Transportschäden werden ausgebessert. Anschließend erhält der Baum seinen festlichen Schmuck: Rund 1000 rote und goldene Kugeln sowie 2000 Lichter sorgen dafür, dass er am 13. November in voller Pracht erstrahlen wird.