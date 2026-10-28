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Christkindlmarkt

Wiener feiern mit Vorarlberger Fichte Weihnachten

Vorarlberg
28.10.2026 10:39
Das ist der heurige Weihnachtsbaum für den Wiener Christkindlmarkt.
Das ist der heurige Weihnachtsbaum für den Wiener Christkindlmarkt.(Bild: AP/Patrick Rieser)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Es ist wieder einmal so weit: Vorarlberg spendiert der Bundeshauptstadt einen Weihnachtsbaum. Die Fichte ist 31 Meter hoch und wurde am Mittwoch vor dem Rathaus angeliefert. Am Christkindlmarkt wird sie dann im Lichterglanz erstrahlen.  

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Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden wurde der Weihnachtsbaum für Wien am Rathausplatz angeliefert und aufgestellt. Beim Baum handelt es sich heuer um eine Hochgebirgsfichte aus Vorarlberg. Sie ist 31 Meter hoch, über 200 Jahre alt, rund neun Tonnen schwer und hat einen Stammdurchmesser von mehr als 90 Zentimetern.

Der Weihnachtsbaum kommt aus der Gemeinde Damüls im Bregenzerwald, wo er auf 1350 Metern Seehöhe auf einer ehemaligen Alpweide stand und dank seines tiefgründigen, gut mit Wasser versorgten Standorts groß gewachsen ist.

31 Meter hoch ist die Hochgebirgsfichte aus Damüls.
31 Meter hoch ist die Hochgebirgsfichte aus Damüls.(Bild: AP/Patrick Rieser)

Schneelast clever abgeworfen
Typisch für eine Hochgebirgsfichte sind seine schräg nach unten hängenden Äste: So rutscht der viele Schnee im Winter leichter ab, und der Baum knickt unter der Last nicht so leicht um. Die charakteristische Form ist somit eine natürliche Anpassung an das Leben in den Bergen.

2000 Lichter
Seine Reise nach Wien trat der Baum in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an, am Mittwochmorgen wurde er an seinem Platz vor dem Rathaus aufgerichtet. Nach der langen Fahrt braucht die Fichte nun etwas Zeit, damit sich ihr Nadelkleid wieder entfalten kann, derzeit sieht der Baum noch ein wenig mitgenommen aus. In den kommenden Tagen wird die Fichte – auch das hat Tradition – von den Gärtnern und Gärtnerinnen des Wiener Stadtgartenamts gepflegt und in Form gebracht, Transportschäden werden ausgebessert. Anschließend erhält der Baum seinen festlichen Schmuck: Rund 1000 rote und goldene Kugeln sowie 2000 Lichter sorgen dafür, dass er am 13. November in voller Pracht erstrahlen wird.

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