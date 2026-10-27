Milliardengeschäft! Sehnsucht nach ewiger Jugend

Ewig jung, gesund und fit! Longevity und Biohacking versprechen, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Doch hinter Vitamininfusionen, Kältekammern und teuren Anti-Aging-Behandlungen steckt längst ein Milliardengeschäft. Werden wir mit der Angst vor dem Altern abgezockt? Welche Methoden helfen wirklich? Und kann uns die richtige Ernährung gesund halten? Darüber sprechen bei Tanja Pfaffeneder im „CLUB 3“ Schönheitschirurg Artur Worseg, Zahnärztin Kristina Worseg sowie TCM-Ernährungsberaterin Doris Kemptner.