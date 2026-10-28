Model-Engel im Zickenkrieg wegen Tom Brady!

Es ist das heißeste Liebes-Gerücht der letzten Tage: Tom Brady soll sich von Model-Engel Candice Swanepoel verführen lassen. Doch während die Schönheit und der Sportstar angeblich auf Wolke sieben schweben, schäumt eine andere: Joan Smalls. Und der Zickenkrieg am Laufsteg ist perfekt!
Erst Mitte Oktober schwebten Candice Swanepoel und Joan Smalls gemeinsam über den wohl schönsten Laufsteg der Welt. Doch die beiden verbindet mehr als nur ihr Job für Victoria‘s Secret, sie sind auch seit 15 Jahren befreundet.
Candice datet Ex von Joan!
Aber damit ist jetzt Schluss – und schuld daran soll ausgerechnet ein Mann sein! Denn Candice bandelte mit niemand Geringerem als Tom Brady an. Und der ist wiederum der Ex von Joan.
Smalls und der NFL-Star sollen rund ein Jahr lang eine On-off-Romanze gehabt haben. Und während der turbulenten Beziehung soll ihre Busenfreundin der 38-Jährigen immer wieder geraten haben, die Finger von dem Sportstar zu lassen, berichtete jetzt die „Page Six“.
Es kam zur Trennung – und dann platzte die Liebes-Bombe: Candice hat sich Tom gekrallt! Schon seit Mai soll das Techtelmechtel laufen, kennengelernt hätten sich der Model-Engel und der 49-Jährige über gemeinsame Freunde, wird gemunkelt.
Smalls nennt Swanepoel „Verräterin“
Dass ihr die beste Freundin in den Rücken fiel und sich an ihren Ex ranmachte, soll Smalls allerdings so gar nicht schmecken, wie „Page Six“ Bezug nehmend auf den Promi-Account „DeuxMoi“ berichtete.
Der bekam die Info zugespielt, dass Joan stinksauer auf ihre Konkurrentin sei. Demnach habe ein Fan auf Social Media nachgefragt, wie es um die Freundschaft zwischen den Model-Engeln angesichts der neuen Liebes-Gerüchte stehe. Die deutliche Antwort von Smalls: „Mit Verräterinnen bin ich nicht befreundet!“
In einer weiteren, mittlerweile gelöschten Nachricht soll Smalls nachgesetzt haben, dass ihrer Meinung nach ein Ehrenkodex unter Freundinnen gebrochen wurde. „Die Respektlosigkeit und Gleichgültigkeit, mit der manche Menschen einen behandeln, ist einfach unvorstellbar“, soll die Schönheit demnach geschimpft haben. „Es gibt kein Zurück mehr. Manchen Menschen fehlen Demut und ein moralischer Kompass.“
Team Joan oder Team Candice?
Und der Zwist geht sogar noch tiefer! Denn auch gemeinsame Freunde der Model-Engel sollen mittlerweile vor die Wahl gestellt worden sein: Team Joan oder Team Candice?
Dass hinter den Kulissen der schönen Traumwelt von Victoria‘s Secret dicke Luft herrscht, das zeigte sich übrigens auch bei der großen Dessous-Show vor wenigen Tagen. Denn obwohl beide Engel über den Laufsteg schwebten, gibt es keine gemeinsamen Bilder. Und auch auf Instagram haben die Schönheiten bereits einen Freundschafts-Schlussstrich gezogen und folgen sich nicht mehr.
Was Candice Swanepoel zu dem Zickenkrieg sagt? Die ließ über ihre Sprecherin lediglich ausrichten, dass sie ihr Privatleben schützen möchte und die lange Freundschaft mit Joan Smalls respektiere.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.