Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Joan gegen Candice

Model-Engel im Zickenkrieg wegen Tom Brady!

Society International
28.10.2026 10:34
Zickenkrieg hinter den Kulissen von Victoria‘s Secret – und schuld daran ist ausgerechnet Tom ...
Zickenkrieg hinter den Kulissen von Victoria‘s Secret – und schuld daran ist ausgerechnet Tom Brady.(Bild: Krone-Collage/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris, APA/Ilya S. Savenok)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Es ist das heißeste Liebes-Gerücht der letzten Tage: Tom Brady soll sich von Model-Engel Candice Swanepoel verführen lassen. Doch während die Schönheit und der Sportstar angeblich auf Wolke sieben schweben, schäumt eine andere: Joan Smalls. Und der Zickenkrieg am Laufsteg ist perfekt!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erst Mitte Oktober schwebten Candice Swanepoel und Joan Smalls gemeinsam über den wohl schönsten Laufsteg der Welt. Doch die beiden verbindet mehr als nur ihr Job für Victoria‘s Secret, sie sind auch seit 15 Jahren befreundet.

Candice datet Ex von Joan!
Aber damit ist jetzt Schluss – und schuld daran soll ausgerechnet ein Mann sein! Denn Candice bandelte mit niemand Geringerem als Tom Brady an. Und der ist wiederum der Ex von Joan.

Joan Smalls war 15 Jahre lang mit Candice Swanepoel befreundet. Dass sich ihre Busenfreundin ...
Joan Smalls war 15 Jahre lang mit Candice Swanepoel befreundet. Dass sich ihre Busenfreundin ihren Ex geangelt hat, das schmeckt dem Model-Engel aber so gar nicht!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)

Smalls und der NFL-Star sollen rund ein Jahr lang eine On-off-Romanze gehabt haben. Und während der turbulenten Beziehung soll ihre Busenfreundin der 38-Jährigen immer wieder geraten haben, die Finger von dem Sportstar zu lassen, berichtete jetzt die „Page Six“.

Es kam zur Trennung – und dann platzte die Liebes-Bombe: Candice hat sich Tom gekrallt! Schon seit Mai soll das Techtelmechtel laufen, kennengelernt hätten sich der Model-Engel und der 49-Jährige über gemeinsame Freunde, wird gemunkelt.

Smalls nennt Swanepoel „Verräterin“
Dass ihr die beste Freundin in den Rücken fiel und sich an ihren Ex ranmachte, soll Smalls allerdings so gar nicht schmecken, wie „Page Six“ Bezug nehmend auf den Promi-Account „DeuxMoi“ berichtete.

Ist Candice Swanepoel eine „Verräterin“? Freunde müssen sich im Zickenkrieg jedenfalls ...
Ist Candice Swanepoel eine „Verräterin“? Freunde müssen sich im Zickenkrieg jedenfalls entscheiden: Sind sie im Team Candice oder im Team Joan?(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)

Der bekam die Info zugespielt, dass Joan stinksauer auf ihre Konkurrentin sei. Demnach habe ein Fan auf Social Media nachgefragt, wie es um die Freundschaft zwischen den Model-Engeln angesichts der neuen Liebes-Gerüchte stehe. Die deutliche Antwort von Smalls: „Mit Verräterinnen bin ich nicht befreundet!“

In einer weiteren, mittlerweile gelöschten Nachricht soll Smalls nachgesetzt haben, dass ihrer Meinung nach ein Ehrenkodex unter Freundinnen gebrochen wurde. „Die Respektlosigkeit und Gleichgültigkeit, mit der manche Menschen einen behandeln, ist einfach unvorstellbar“, soll die Schönheit demnach geschimpft haben. „Es gibt kein Zurück mehr. Manchen Menschen fehlen Demut und ein moralischer Kompass.“

Team Joan oder Team Candice?
Und der Zwist geht sogar noch tiefer! Denn auch gemeinsame Freunde der Model-Engel sollen mittlerweile vor die Wahl gestellt worden sein: Team Joan oder Team Candice?

Der lachende Dritte: Gleich zwei Model-Engel streiten sich um Tom Brady.
Der lachende Dritte: Gleich zwei Model-Engel streiten sich um Tom Brady.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mitchell Leff)

Dass hinter den Kulissen der schönen Traumwelt von Victoria‘s Secret dicke Luft herrscht, das zeigte sich übrigens auch bei der großen Dessous-Show vor wenigen Tagen. Denn obwohl beide Engel über den Laufsteg schwebten, gibt es keine gemeinsamen Bilder. Und auch auf Instagram haben die Schönheiten bereits einen Freundschafts-Schlussstrich gezogen und folgen sich nicht mehr.

Lesen Sie auch:
Tom Brady und Candice Swanepoel sollen ein Paar sein!
Heißes Liebes-Gerücht
Candice Swanepoel soll Tom Brady verführt haben!
25.10.2026

Was Candice Swanepoel zu dem Zickenkrieg sagt? Die ließ über ihre Sprecherin lediglich ausrichten, dass sie ihr Privatleben schützen möchte und die lange Freundschaft mit Joan Smalls respektiere. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
28.10.2026 10:34
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Tom BradyCandice SwanepoelGisele Bündchen
Laufsteg
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
147.179 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
107.529 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
91.366 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1232 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Society International
Starb mit 80 Jahren
Trauer um Serien-Star: Susan Saint James ist tot
Joan gegen Candice
Model-Engel im Zickenkrieg wegen Tom Brady!
„Indy“ ist topfit!
Lässig: Harrison Ford strampelte durch Hollywood
Trauer bei Moderatorin
Franziska Knabenreich fand Verlobten tot im Bett
„Sex and the City“
Darum war Davis von Nixon anfangs eingeschüchert
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf