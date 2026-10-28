Model-Engel im Zickenkrieg wegen Tom Brady!

Dass hinter den Kulissen der schönen Traumwelt von Victoria‘s Secret dicke Luft herrscht, das zeigte sich übrigens auch bei der großen Dessous-Show vor wenigen Tagen. Denn obwohl beide Engel über den Laufsteg schwebten, gibt es keine gemeinsamen Bilder. Und auch auf Instagram haben die Schönheiten bereits einen Freundschafts-Schlussstrich gezogen und folgen sich nicht mehr.