Philipp zeigt, warum tägliche Bewegung wichtig ist

Am Feiertag waren alle auf den Beinen und das hat der Vorturner bei seiner Radtour selbst beobachtet! Doch warum sollte Bewegung nicht nur an freien Tagen auf dem Programm stehen? In der neuen Folge zeigt Philipp, warum tägliche Bewegung so wichtig für den Körper ist, und verrät, worauf es im Alltag ankommt.