Von 13 auf 150 Kinder – Frauental fördert Jugend

Manchmal sind es kuriose Zufälle. Auch in diesem Fall: Als Frauentals heutiger Obmann Andreas Fladerer geheiratet hat, war ausgerechnet sein Vorgänger Josef Sailer Standesbeamter bei der Hochzeit. Dabei wurde nicht nur der Bund der Ehe geschlossen. „Wir sind auch über den Fußballklub ins Gespräch gekommen. Die Frage ist aufgekommen, ob ich mich nicht engagieren wolle. Erst war ich dann Matchsponsor, dann im Vorstand, letztlich wurde ich Obmann“, grinst Fladerer, der seither viel in die Jugend investiert hat.