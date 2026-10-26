Mühlviertler saß mit 2,78 Promille am Steuer

Es war für andere Verkehrsteilnehmer nicht zu übersehen, dass ein Autofahrer in Lembach (OÖ) seinen Pkw nicht unter Kontrolle hatte. Die besorgten Zeugen schlugen deshalb bei der Polizei Alarm. Den Beamten gelang es relativ rasch, den Fahrzeugbesitzer auszuforschen und ihn daheim zu befragen. Nach anfänglichem Leugnen gaben er und seine Freundin die Alkofahrt schließlich auch zu. Der gemessene Promillewert war gewaltig.