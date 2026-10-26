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Freundin stoppte Fahrt

Mühlviertler saß mit 2,78 Promille am Steuer

Oberösterreich
26.10.2026 12:30
(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Es war für andere Verkehrsteilnehmer nicht zu übersehen, dass ein Autofahrer in Lembach (OÖ) seinen Pkw nicht unter Kontrolle hatte. Die besorgten Zeugen schlugen deshalb bei der Polizei Alarm. Den Beamten gelang es relativ rasch, den Fahrzeugbesitzer auszuforschen und ihn daheim zu befragen. Nach anfänglichem Leugnen gaben er und seine Freundin die Alkofahrt schließlich auch zu. Der gemessene Promillewert war gewaltig.

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Am Sonntagnachmittag war bei der Polizei eine Anzeige über einen Autolenker mit auffälliger Fahrweise auf der L 584 in Fahrtrichtung Lembach eingegangen. Die Beamten konnten den 24-jährigen Zulassungsbesitzer kurz darauf an seiner Wohnadresse in Lembach antreffen.

Zu Fahrerwechsel überredet
Der Mann bestritt, den Wagen gelenkt zu haben. Seine ebenfalls anwesende Freundin (18) aus Kollerschlag gab gegenüber den Beamten an, dass er den Pkw zuerst gelenkt habe, sie ihn jedoch während der Fahrt zu einem Fahrerwechsel habe überreden können.

Führerschein ist weg
Ein Alkotest beim 24-Jährigen ergab einen Wert von 2,78 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird angezeigt.

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