„Am Friedhof erlebt man Trost und Verbundenheit“

Veranstaltungen und Erlebniswege

Hilfreich ist es, wenn beim Besuch der Friedhof als guter Ort erlebt wird, der nicht vom Leben abgetrennt ist. Darum bietet man besonders rund um Allerheiligen am St. Barbara Friedhof einen bunten Fächer an Veranstaltungen an. Es gibt Konzerte und die Ausstellung „Der Tod in den Religionen der Welt“ (bis 2. 11.), aber auch den Stationenweg „Leben und Tod auf der Spur“ für Kinder mit Basteln, Malen und Natur erkunden.