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Allerheiligen

„Am Friedhof erlebt man Trost und Verbundenheit“

Oberösterreich
26.10.2026 13:30
Heimische Bäume prägen das naturnahe Bild des St. Barbara Friedhofs
Heimische Bäume prägen das naturnahe Bild des St. Barbara Friedhofs(Bild: Clemens Frauscher)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Rund um Allerheiligen wird der Linzer St. Barbara Friedhof zu einem herzenswarmen Treffpunkt, offen wird über Tod und Trauer, aber auch über das Leben gesprochen. Wie Trauer gelebt werden kann und wie sie sich verwandeln darf, weiß Clemens Frauscher, Leiter des Friedhofs.

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An die 50.000 Menschen besuchen in den Tagen rund um Allerheiligen und Allerseelen (1. und 2. November) den St. Barbara Friedhof, der im Herzen von Linz liegt.

„Für mich ist der Friedhof jener Ort, wo sich die schmerzliche akute Trauer im Laufe der Zeit in gute Erinnerung an einen Verstorbenen verwandeln darf und kann“, sagt Clemens Frauscher, Leiter des St. Barbara Friedhofs. Hier könne man Trost und Verbundenheit erfahren. „Ob jemand fast täglich kommt oder ein paar Mal im Jahr oder nur zu Allerheiligen, ist individuell unterschiedlich und ändert sich oft im Laufe der Bewältigung eines Verlustes“, weiß Frauscher.

(Bild: Nik Fleischmann)
Zitat Icon

Der Friedhof ist ein Ort der Kommunikation – mit anderen Menschen, mit den Verstorbenen und mit Gott. Trauer kann sich in gute Erinnerung wandeln.

Clemens Frauscher, St. Barbara Friedhof

Veranstaltungen und Erlebniswege
Hilfreich ist es, wenn beim Besuch der Friedhof als guter Ort erlebt wird, der nicht vom Leben abgetrennt ist. Darum bietet man besonders rund um Allerheiligen am St. Barbara Friedhof einen bunten Fächer an Veranstaltungen an. Es gibt Konzerte und die Ausstellung „Der Tod in den Religionen der Welt“ (bis 2. 11.), aber auch den Stationenweg „Leben und Tod auf der Spur“ für Kinder mit Basteln, Malen und Natur erkunden.

Zu Allerheiligen gibt es auch Programm für Kinder
Zu Allerheiligen gibt es auch Programm für Kinder(Bild: Nina Gumpenberger)
Auch heuer findet die Friedhofsprozession mit Bischof Manfred Scheuer statt;
Auch heuer findet die Friedhofsprozession mit Bischof Manfred Scheuer statt;(Bild: Clemens Frauscher)
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Auch Gespräche sind möglich
Man bietet eine Gesprächsrunde für Eltern und Begleitpersonen (28. 10.). Die Seelsorger der Citypastoral, des Dekanats Linz Mitte und weitere aus dem Raum Linz stehen drei Tage für Gespräche beim Haupteingang zur Verfügung (ab 29. bis 31. 10.), auch eine Trostfeier ist angesetzt.

Das Evangelische Totengedenken und die katholische Allerheiligen-Andacht (1. 11., ab 14 Uhr) mit Friedhofsprozession und Gräbersegnung mit Bischof Manfred Scheuer sowie auch noch ein Gottesdienst (2. 11., 9 Uhr) zählen zu den Höhepunkten.

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