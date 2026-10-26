„Am Friedhof erlebt man Trost und Verbundenheit“

Rund um Allerheiligen wird der Linzer St. Barbara Friedhof zu einem herzenswarmen Treffpunkt, offen wird über Tod und Trauer, aber auch über das Leben gesprochen. Wie Trauer gelebt werden kann und wie sie sich verwandeln darf, weiß Clemens Frauscher, Leiter des Friedhofs.
An die 50.000 Menschen besuchen in den Tagen rund um Allerheiligen und Allerseelen (1. und 2. November) den St. Barbara Friedhof, der im Herzen von Linz liegt.
„Für mich ist der Friedhof jener Ort, wo sich die schmerzliche akute Trauer im Laufe der Zeit in gute Erinnerung an einen Verstorbenen verwandeln darf und kann“, sagt Clemens Frauscher, Leiter des St. Barbara Friedhofs. Hier könne man Trost und Verbundenheit erfahren. „Ob jemand fast täglich kommt oder ein paar Mal im Jahr oder nur zu Allerheiligen, ist individuell unterschiedlich und ändert sich oft im Laufe der Bewältigung eines Verlustes“, weiß Frauscher.
Der Friedhof ist ein Ort der Kommunikation – mit anderen Menschen, mit den Verstorbenen und mit Gott. Trauer kann sich in gute Erinnerung wandeln.
Clemens Frauscher, St. Barbara Friedhof
Veranstaltungen und Erlebniswege
Hilfreich ist es, wenn beim Besuch der Friedhof als guter Ort erlebt wird, der nicht vom Leben abgetrennt ist. Darum bietet man besonders rund um Allerheiligen am St. Barbara Friedhof einen bunten Fächer an Veranstaltungen an. Es gibt Konzerte und die Ausstellung „Der Tod in den Religionen der Welt“ (bis 2. 11.), aber auch den Stationenweg „Leben und Tod auf der Spur“ für Kinder mit Basteln, Malen und Natur erkunden.
Auch Gespräche sind möglich
Man bietet eine Gesprächsrunde für Eltern und Begleitpersonen (28. 10.). Die Seelsorger der Citypastoral, des Dekanats Linz Mitte und weitere aus dem Raum Linz stehen drei Tage für Gespräche beim Haupteingang zur Verfügung (ab 29. bis 31. 10.), auch eine Trostfeier ist angesetzt.
Das Evangelische Totengedenken und die katholische Allerheiligen-Andacht (1. 11., ab 14 Uhr) mit Friedhofsprozession und Gräbersegnung mit Bischof Manfred Scheuer sowie auch noch ein Gottesdienst (2. 11., 9 Uhr) zählen zu den Höhepunkten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.