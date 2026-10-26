Mann wurde mit Messer zum Müllaufheben genötigt

In der Nacht zum Sonntag war gegen Mitternacht bei der Polizei ein Notruf eingegangen, nachdem vor einem Lokal in Bad Ischl ein Mann einen anderen mit einem Messer bedroht haben soll. Beim Eintreffen der Beamten war der Verdächtige, ein 26-jähriger Einheimischer aber nicht mehr vor Ort. Er konnte jedoch kurz darauf in der Nähe angetroffen und festgenommen werden.