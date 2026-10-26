Mann wurde mit Messer zum Müllaufheben genötigt

Auf brutale Art und Weise wollte ein 26-Jähriger in Bad Ischl einen Müllsünder bestrafen. Er bedrohte einen 21-Jährigen mit einem Messer und forderte, dass er den auf der Straße weggeworfenen Unrat wieder aufhebt. Polizisten konnten den Droher schnappen und festnehmen.
In der Nacht zum Sonntag war gegen Mitternacht bei der Polizei ein Notruf eingegangen, nachdem vor einem Lokal in Bad Ischl ein Mann einen anderen mit einem Messer bedroht haben soll. Beim Eintreffen der Beamten war der Verdächtige, ein 26-jähriger Einheimischer aber nicht mehr vor Ort. Er konnte jedoch kurz darauf in der Nähe angetroffen und festgenommen werden.
Bei Festnahme verletzt
Der 26-Jährige wird beschuldigt, versucht zu haben, einen ihm unbekannten 21-Jährigen aus St. Agatha durch Drohung mit einem Messer zum Aufheben von Müll zu nötigen. Das Opfer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, der 26-Jährige im Zuge der Festnahme dagegen leicht. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
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