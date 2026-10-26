Rot, Elfer, Ausgleich – das Sturm-Drama im Video

Sturm Graz hat die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga aus den Augen verloren. Der Vizemeister kam am Sonntag zu Hause gegen die SV Ried über ein 2:2 nicht hinaus und hat damit nach zehn Runden schon neun Punkte Rückstand auf Leader Rapid. Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).