Passant stoppte Autos und zerkratzte Motorhauben

Das Motiv für die Taten lässt die Exekutive noch rätseln. Ein 58-Jähriger soll an der B1 bei Vöcklabruck mehrere Fahrzeuge gestoppt, Drohungen ausgesprochen und bei einigen auch mit einem Feldmesser die Motorhauben zerkratzt haben. Der Verdächtige konnte festgenommen und die Justizanstalt eingeliefert werden.
Ein 58-Jähriger aus Pinsdorf wurde Sonntagnacht von der Polizei im Stadtgebiet von Vöcklabruck festgenommen. Der Mann soll gegen 02.45 Uhr im Bereich der B1 mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge angehalten haben.
Er soll dann ein Feldmesser hervorgeholt und damit die Insassen dreier Pkw bedroht haben. Bei zwei der angehaltenen Fahrzeuge habe er – laut Zeugenaussagen – mit dem Messer die Motorhauben zerkratzt. Der 58-Jährige ist außerdem verdächtig, zu einem Taxilenker „Steig aus, dann bist du tot“ gesagt zu haben.
Nachdem mehrere Opfer die Polizei alarmiert hatten, konnte der 58-Jährige festgenommen werden. Er leistete dabei keinen Widerstand. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
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