Passant stoppte Autos und zerkratzte Motorhauben

Er soll dann ein Feldmesser hervorgeholt und damit die Insassen dreier Pkw bedroht haben. Bei zwei der angehaltenen Fahrzeuge habe er – laut Zeugenaussagen – mit dem Messer die Motorhauben zerkratzt. Der 58-Jährige ist außerdem verdächtig, zu einem Taxilenker „Steig aus, dann bist du tot“ gesagt zu haben.