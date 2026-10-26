Zebra-Baby sorgt im Zoo Schmiding für Begeisterung

Nestflüchter

Die Beine des Neugeborenen sind beinahe so lang wie jene von Mama „Wineke“. „Das hat einen guten Grund: Zebras sind Nestflüchter und müssen in ihrer afrikanischen Heimat schon kurz nach der Geburt auf eigenen Beinen stehen können. Oft gelingt ihnen das bereits nach 15 bis 20 Minuten, und schon nach etwa einer Stunde können sie laufen“, wurde erklärt Zoologin Daniela Artmann.