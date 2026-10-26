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Zebra-Baby sorgt im Zoo Schmiding für Begeisterung

Oberösterreich
26.10.2026 14:30
Steppenzebra-Mama „Wineke“ mit ihrem gestreiften Baby „Akira“.
Steppenzebra-Mama „Wineke“ mit ihrem gestreiften Baby „Akira“.(Bild: APA/PETER STERNS)
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Von Krone Oberösterreich

Eine Woche nach der Geburt von Tapirbaby „Yaku“ im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels sorgt bereits der nächste Nachwuchs für Begeisterung: Steppenzebra-Mama „Wineke“ brachte ein gesundes Jungtier zur Welt – mit erstaunlich langen Beinen und einem unverwechselbaren Streifenmuster.

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Die Geburt von „Akira“ in der Nacht zum Mittwoch sei völlig unkompliziert verlaufen, heißt es von der Geschäftsführung des Zoo Schmiding in Krenglbach. Vater des kleinen Zebras ist der Hengst „Toni“.

Nestflüchter
Die Beine des Neugeborenen sind beinahe so lang wie jene von Mama „Wineke“. „Das hat einen guten Grund: Zebras sind Nestflüchter und müssen in ihrer afrikanischen Heimat schon kurz nach der Geburt auf eigenen Beinen stehen können. Oft gelingt ihnen das bereits nach 15 bis 20 Minuten, und schon nach etwa einer Stunde können sie laufen“, wurde erklärt Zoologin Daniela Artmann.

(Bild: APA/PETER STERNS)

Gerade in den ersten Tagen sei es faszinierend zu beobachten, wie eng die Bindung zwischen Mutter und Jungtier ist. „Auf der Außenanlage springt der kleine Wirbelwind bereits ausgelassen wie ein Zicklein umher und erkundet neugierig seine Umgebung. Doch bei aller Abenteuerlust bleibt er immer ganz in der Nähe seiner Mama“, sagt Artmann.

Individuelle Streifenmuster
Auch die berühmten Zebrastreifen spielen von Anfang an eine wichtige Rolle. Jedes Zebra besitzt ein einzigartiges Streifenmuster – vergleichbar mit dem menschlichen Fingerabdruck. Bereits in den ersten Lebensstunden beginnt das Jungtier, sich die individuelle Zeichnung seiner Mutter einzuprägen. Gemeinsam mit ihrer Stimme und ihrem Geruch kann „Akira“ seine Mutter unter den anderen Zebras jederzeit wiedererkennen.

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