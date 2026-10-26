Tabakovic furios! Sein Dreierpack hier im Video

Red Bull Salzburg hat das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gewonnen und ist nun als einziger Club Tabellenführer Rapid auf den Fersen. Die Roten Bullen gewannen am Sonntag zum Abschluss der zehnten Runde bei Meister LASK dank dreier Treffer von Torjäger Haris Tabakovic (25., 49., 74.) mit 3:1 (1:1). Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).