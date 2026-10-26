Dealer-Pärchen versteckte Drogen im Gefrierfach

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich wird ein 37-jähriger aus Linz beschuldigt, im Zeitraum zwischen 2020 und 2026 eine große Menge verschiedener Suchtmittel ge- und verkauft sowie Suchtmittel im Darknet bestellt und Zusendungen von Suchtmittel aus dem Ausland entgegengenommen zu haben. Weiters ist der Mann verdächtig, in den Jahren 2025 und 2026 zumindest eine junge Frau zum Drogenhandel bestimmt zu haben.

Die mutmaßliche Komplizin ist 15 Jahre jünger

Dabei handelt es sich um eine 22-jährige Linzerin. Sie ist verdächtig vom 37-Jährigen im Jahr 2025 über 1,45 Kilo Crystal Meth (Methamphetamin), 200 Gramm Speed (Amphetamin) und ca. 100 Gramm Ketamin bezogen und einen Anteil davon selber im Stadtgebiet von Linz veräußert zu haben.