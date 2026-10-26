Video: Schmid-Comeback verlief nicht nach Wunsch

Das Comeback von Manfred Schmid als Trainer des WAC hat keine schnelle Wende gebracht. Die Wolfsberger mussten sich am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei Schmids Ex-Club TSV Hartberg mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und liegen nach der sechsten Niederlage hintereinander weiter am Tabellenende. Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).