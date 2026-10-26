Was wir vom klugen Hans alles lernen können

Kinderbuch-Empfehlungen

Und was gibt es für Kinder? Da haben wir drei aktuelle Tipps: „Frieden ist unsere Superkraft“ von Omar Alanam und Amir Roumie, die von Konflikten im Kleinen wie im Großen erzählen und wie man sie lösen kann – ein tolles Buch, das zeigt, dass in jedem ein Held steckt. Top auch „Warum ist der Kakao so grau?“, in dem Jutta Treiber – gerade erst mit dem Staatspreis ausgezeichnet – ebenfalls aufzeigt, wie überfordert kleine Kinder durch die vielen Krisen heute sind und dass es immer eine Oma braucht, die alles wieder bunter macht! Weniger tiefsinnig, dafür unterhaltsam für Leser ab 9: Thomas Brezinas neuer interaktiver Streich „Tritt ein, die Zeit läuft ab!“