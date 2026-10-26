Wehrschütz: „Es wird eine Überraschung geben“

„Es ist Zeit zu gehen“: Etwa in die Hofburg?

„Es hat mit der Hofburg überhaupt nichts zu tun“, winkt dieser ab und lüftet das Geheimnis. In seinem Buch „Heimkehr“, das ab Dienstag in den Buchhandlungen erhältlich ist, befindet sich ein QR-Code. Wer ihn anklickt, kommt zu einem Hit der deutschen Rock-Pop-Band „Unheilig“ aus dem Album „Gipfelstürmer“. Der vierminütige Ohrwurm „Es ist Zeit zu gehen“ ist mit Video-Sequenzen von Christian Wehrschütz unterlegt.