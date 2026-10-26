Kater „Toni“ nach vier Stunden aus Kanal befreit

Diesen „Ausflug“ wird Kater „Toni“ wohl nicht so schnell vergessen. Der neugierige Stubentiger war in den Morgenstunden über einen Sickerschacht für Oberflächenwasser in ein Kanalrohr gelangt. Gut drei Meter weit drang der Vierbeiner vor, dann gab es plötzlich kein vor und zurück mehr. Als der Besitzer das klägliche Miauen hörte, verständigte er umgehend die Feuerwehr.