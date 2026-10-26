Kater „Toni“ nach vier Stunden aus Kanal befreit

Die Neugierde des Katers „Toni“ hat in Neudorf bei Parndorf zu einem langwierigen Feuerwehreinsatz geführt. Vier Stunden lang waren die Helfer im Einsatz, um die Fellnase aus einem Kanalrohr zu befreien.
Diesen „Ausflug“ wird Kater „Toni“ wohl nicht so schnell vergessen. Der neugierige Stubentiger war in den Morgenstunden über einen Sickerschacht für Oberflächenwasser in ein Kanalrohr gelangt. Gut drei Meter weit drang der Vierbeiner vor, dann gab es plötzlich kein vor und zurück mehr. Als der Besitzer das klägliche Miauen hörte, verständigte er umgehend die Feuerwehr.
Firma stellte Bagger bereit
Diese begann mit Schaufeln zu graben, um das Plastikrohr freizulegen. Seitens der Gemeinde wurden zudem die Pläne zur Verfügung gestellt, die zeigten, wie das Rohr verlief. Auch eine Zimmerei aus der Gemeinde half bei der Rettungsaktion mit, indem sie einen Bagger und einen Abbruchhammer für die Grabungsarbeiten bereitstellte.
„Alles Gute, lieber Toni“
Nach vier langen und kräftezehrenden Stunden konnte „Toni“ – durchnässt, aber wohlauf – schließlich geborgen und wieder an den Besitzer übergeben werden. „Ein solcher Einsatz erfordert viel Geduld, Teamarbeit und den Einsatz aller Beteiligten“, dankt die Feuerwehr allen, die mitgeholfen haben. Und dem orangefarbenen Kater wünschte sie: „Alles Gute, lieber Toni!“
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