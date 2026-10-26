Premiere am Faaker See: Vollmondschwimmen hilft

Am Nationalfeiertag gehen am Montag am Faaker See ab 19 Uhr zum ersten Mal Menschen gemeinsam bei Vollmond ins Wasser, Treffpunkt ist der Panoramabeach in Drobollach. „Zahlreiche Menschen haben sich bereits angemeldet, darunter viele, die noch nie im kalten Wasser geschwommen sind. Allein hätten sie sich diesen Schritt vermutlich nicht zugetraut. Gemeinsam mit anderen wollen sie nun etwas Neues wagen“, freut sich Oberstrass.