Premiere am Faaker See: Vollmondschwimmen hilft

Es ist Montagabend, der Vollmond steht am Himmel und taucht den Faaker See in ein geheimnisvolles Licht. Das Wasser hat nur noch 14 Grad – für Mario Oberstrass ein vertrautes Element. Am Nationalfeiertag lädt er ab 19 Uhr in Drobollach zum ersten Kärntner Vollmondschwimmen ein.
Am Nationalfeiertag gehen am Montag am Faaker See ab 19 Uhr zum ersten Mal Menschen gemeinsam bei Vollmond ins Wasser, Treffpunkt ist der Panoramabeach in Drobollach. „Zahlreiche Menschen haben sich bereits angemeldet, darunter viele, die noch nie im kalten Wasser geschwommen sind. Allein hätten sie sich diesen Schritt vermutlich nicht zugetraut. Gemeinsam mit anderen wollen sie nun etwas Neues wagen“, freut sich Oberstrass.
Kaltwasserschwimmen hilft Geist und Körper
„Die Teilnahme ist kostenlos, Zuschauer sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung wird künftig bis Mai bei jedem Vollmond stattfinden. Auch die Stadt Villach unterstützt das Vorhaben.“
Mario Oberstrass stellt sich seit 17 dem kalten Wasser, geht sogar bei Temperaturen unter null Grad rein. „Kaltwasserschwimmen stärkt Körper und Geist. Es hilft Menschen mit Rheuma, Arthrose und Arthritis, sonst werden Menschen mit diesen Beschwerden in die Kältekammer geschickt. Mehr weiße Blutkörperchen werden gemildet, es ist für den Blutdruck hilfreich. Kaltwasserschwimmen oder Eisbaden kann das Schlafhormon Melatonin beeinflussen und den Schlaf fördern.“
Bei Mondschein fällt die Angst weg
Der Vollmond ist darum hilfreich, weil da Licht zu sehen ist. „Der Angstfaktor fällt somit weg“, erklärt Oberstrass. Ziel sei es, im Wasser auch bei gefährlichen Situiationen zur Ruhe zu kommen und Entspannung zu erleben. Dafür reichen meist ein bis zwei Minuten.“ Allerdings gilt gerade bei kaltem Wasser: Vorsicht ist wichtig. Schon kurze Aufenthalte können den Körper stark belasten.
Am Faaker See treffen am Montag Mut, Gemeinschaft und Natur aufeinander. Oberstrass: „Wir machen ein gemeinsames Aufwärmen, bevor wir bei Vollmond in den See steigen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.