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Bei 14 Grad ins Wasser

Premiere am Faaker See: Vollmondschwimmen hilft

Kärnten
26.10.2026 14:00
Vollmondschwimmen statt Kältekammer. Am Faaker See wagen viele die Mutprobe.
Vollmondschwimmen statt Kältekammer. Am Faaker See wagen viele die Mutprobe.(Bild: Stefan Schweighofer)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Es ist Montagabend, der Vollmond steht am Himmel und taucht den Faaker See in ein geheimnisvolles Licht. Das Wasser hat nur noch 14 Grad – für Mario Oberstrass ein vertrautes Element. Am Nationalfeiertag lädt er ab 19 Uhr in Drobollach zum ersten Kärntner Vollmondschwimmen ein. 

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Am Nationalfeiertag gehen am Montag am Faaker See ab 19 Uhr zum ersten Mal Menschen gemeinsam bei Vollmond ins Wasser,  Treffpunkt ist der Panoramabeach in Drobollach. „Zahlreiche Menschen haben sich bereits angemeldet, darunter viele, die noch nie im kalten Wasser geschwommen sind. Allein hätten sie sich diesen Schritt vermutlich nicht zugetraut. Gemeinsam mit anderen wollen sie nun etwas Neues wagen“, freut sich Oberstrass.

Mario Oberstrass ist seit 17 Jahren im kalten Wasser daheim.
Mario Oberstrass ist seit 17 Jahren im kalten Wasser daheim.(Bild: Mario Oberstrass)

Kaltwasserschwimmen hilft Geist und Körper
„Die Teilnahme ist kostenlos, Zuschauer sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung wird künftig bis Mai bei jedem Vollmond stattfinden. Auch die Stadt Villach unterstützt das Vorhaben.“

Mario Oberstrass stellt sich seit 17 dem kalten Wasser, geht sogar bei Temperaturen unter null Grad rein. „Kaltwasserschwimmen stärkt Körper und Geist. Es hilft Menschen mit Rheuma, Arthrose und Arthritis, sonst werden Menschen mit diesen Beschwerden in die Kältekammer geschickt. Mehr weiße Blutkörperchen werden gemildet, es ist für den Blutdruck hilfreich. Kaltwasserschwimmen oder Eisbaden kann das Schlafhormon Melatonin beeinflussen und den Schlaf fördern.“

Bei Mondschein fällt die Angst weg
Der Vollmond ist darum hilfreich, weil da Licht zu sehen ist. „Der Angstfaktor fällt somit weg“, erklärt Oberstrass. Ziel sei es, im Wasser auch bei gefährlichen Situiationen zur Ruhe zu kommen und Entspannung zu erleben. Dafür reichen meist ein bis zwei Minuten.“ Allerdings gilt gerade bei kaltem Wasser: Vorsicht ist wichtig. Schon kurze Aufenthalte können den Körper stark belasten.

Am Faaker See treffen am Montag Mut, Gemeinschaft und Natur aufeinander. Oberstrass: „Wir machen ein gemeinsames Aufwärmen, bevor wir bei Vollmond in den See steigen.“

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