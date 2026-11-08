Von 17 Grad zum Schnee: Jetzt rückt Winter näher

Am Donnerstag gibt es zunächst ein ähnliches Bild: Während sich im Süden, Westen und Nordosten Nebel, Hochnebel und Wolken halten, zeigt sich andernorts zwischendurch die Sonne. Doch bereits gegen Abend kündigt sich im Süden und Südwesten die nächste Wetterverschlechterung an. Ein Italientief bringt erste Niederschläge. Die Schneefallgrenze liegt zunächst noch oberhalb von 2500 Metern. Die Temperaturen steigen auf acht bis 17 Grad.