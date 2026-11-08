Kicker fiel mitten im Spiel „wie Stück Holz um“

Ein sonniger Sonntagvormittag am Fußballplatz des WAF in Wien Brigittenau. Und dann der Schock, als einer der Kicker von Gastverein Post SV kurz nach der Pause plötzlich zu Boden geht, liegen bleibt. Es folgen bange Minuten und ein Rettungseinsatz. Die „Krone“ war vor Ort und weiß, was genau passiert ist.
„Das Positive vorweg: Marko ist ansprechbar und es geht ihm so weit gut“, kann Vlado Ristic, Sportlicher Leiter des Post SV, beim Gespräch mit der „Krone“ vorsichtig Entwarnung geben. Am Abend dann auch die Entwarnung: Der 21-Jährige wurde mit einer leichten Gehirnerschütterung wieder nach Hause entlassen.
Sein Spieler mit der Nummer 10, der 21-jährige Marko Stojanovic, ging in der 50. Minute plötzlich zu Boden, blieb benommen liegen, konnte die Augen kaum öffnen. „Der ist einfach wie ein Stück Holz umgefallen“, schilderten Augenzeugen die schockierende Szene. Die Ursache blieb zunächst unklar – denn Körperkontakt zum Gegenspieler hatte es unmittelbar davor keinen gegeben ...
Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt, das bange Warten begann. Rund 20 Minuten später verließ der Rettungswagen mit dem jungen Fußballer an Bord den Kunstrasen wieder. „Wir wünschen Marko alles Gute“, sprach der Platzsprecher allen Anwesenden aus der Seele. Das Spiel wurde nach Absprache der beiden Teams mit dem Schiedsrichter fortgesetzt. Post gewann gegen WAF mit 4:1.
Ursache schon in der ersten Hälfte?
Die Ursache für den Zusammenbruch dürfte ein Zusammenstoß im Zuge eines Eckballs in der ersten Hälfte gewesen sein. „Marko hat da einen Faustschlag hinter dem Ohr kassiert. Wir werden die Videos analysieren, ob es Absicht war oder nicht und dann reagieren, wenn es nötig ist“, weiß Ristic, der aktuell im Lorenz Böhler Krankenhaus auf die Ergebnisse der Untersuchungen seines Schützlings wartet.
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