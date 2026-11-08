Kicker fiel mitten im Spiel „wie Stück Holz um“

Ursache schon in der ersten Hälfte?

Die Ursache für den Zusammenbruch dürfte ein Zusammenstoß im Zuge eines Eckballs in der ersten Hälfte gewesen sein. „Marko hat da einen Faustschlag hinter dem Ohr kassiert. Wir werden die Videos analysieren, ob es Absicht war oder nicht und dann reagieren, wenn es nötig ist“, weiß Ristic, der aktuell im Lorenz Böhler Krankenhaus auf die Ergebnisse der Untersuchungen seines Schützlings wartet.