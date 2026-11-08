Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Kasperl der Woche

Babler sucht Versorgungsjob: Wer will mich?

Wien
08.11.2026 16:00
Wer hat einen Job für Andreas Babler?
Wer hat einen Job für Andreas Babler?(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Andreas Babler und die SPÖ suchen einen hoch bezahlten Versorgungsjob für den Noch-Vizekanzler. Das Problem: Er muss zu seinen Fähigkeiten passen. Die „Krone“ hilft gerne und hat da eine Idee ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Abermals ist Andreas Babler unser Kasperl der Woche und im Fahrwasser gleich die SPÖ, die für ihn einen Versorgungsjob sucht, der zu seinen Fähigkeiten passt. Eine Mission Impossible, bei der jede Hilfe benötigt wird. Deswegen haben wir – kostenlos! – sein Bewerbungsschreiben verfasst:

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
08.11.2026 16:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
0° / 10°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
0° / 10°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
-1° / 9°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
-0° / 9°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 10°
Symbol wolkig
Top 3
Mehr Wien
Kein Befreiungsschlag
Nur Remis! Austria verpasst Sieg gegen WSG Tirol
Schock in Wiener Liga
Kicker fiel mitten im Spiel „wie Stück Holz um“
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Babler sucht Versorgungsjob: Wer will mich?
Statement der Austria
Türkischer Investor? „Steht nicht zur Diskussion“
Blutige Prügelei
Messerstiche ins Gesäß: 20-Jähriger im Spital
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine