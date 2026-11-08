Babler sucht Versorgungsjob: Wer will mich?

Abermals ist Andreas Babler unser Kasperl der Woche und im Fahrwasser gleich die SPÖ, die für ihn einen Versorgungsjob sucht, der zu seinen Fähigkeiten passt. Eine Mission Impossible, bei der jede Hilfe benötigt wird. Deswegen haben wir – kostenlos! – sein Bewerbungsschreiben verfasst: