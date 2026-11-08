Zwei ÖFB-Kicker fallen aus! Wer rückt jetzt nach?

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss in den Nations-League-Spielen am Samstag in Linz gegen Irland und am darauffolgenden Dienstag in Debrecen gegen Israel auf Marco Grüll verzichten. Der Werder-Bremen-Profi wurde am Samstag beim 0:1 in Stuttgart wegen Wadenproblemen ausgetauscht und wird nicht zum ÖFB-Team kommen, wie sein Klub am Sonntag mitteilte. Auch Carney Chukwuemeka dürfte ausfallen – der Dortmund-Profi musste beim 2:1 gegen Elversberg frühzeitig vom Platz.