Nur in Salzburg wird das Gasnetz günstiger

Der Preis für die Infrastruktur sinkt für Salzburgs Gaskunden um knapp zwei Prozent. Schon jetzt zahlen Gas-Bezieher in allen anderen Bundesländern mehr. Drei Faktoren sind für Österreichs günstigstes Netz entscheidend. Die Netzkosten machen rund ein Drittel des Gesamtpreises aus.
Salzburger Gaskunden dürfen sich freuen. Denn wie die Aufstellung der Gasnetzkosten für 2027 zeigt, ist Salzburg das einzige Bundesland, in dem die Kosten für die Infrastruktur im kommenden Jahr sinken. Der Preis geht um 1,9 Prozent zurück.
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