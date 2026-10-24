Nur in Salzburg wird das Gasnetz günstiger

Der Preis für die Infrastruktur sinkt für Salzburgs Gaskunden um knapp zwei Prozent. Schon jetzt zahlen Gas-Bezieher in allen anderen Bundesländern mehr. Drei Faktoren sind für Österreichs günstigstes Netz entscheidend. Die Netzkosten machen rund ein Drittel des Gesamtpreises aus.