Polizei findet Lenker schlafend neben Roller

Eine Verkehrsteilnehmerin entdeckte in der Nacht auf Freitag einen umgestürzten Motorroller an der Grazer Bundesstraße. Daneben lag der 56-jährige Lenker schlafend. Als die Polizei eintraf, entfernte er sich zunächst. Ein Alkotest ergab 1,02 Promille, der Führerschein wurde abgenommen.
Kurios endete in der Nacht auf Freitag eine Fahrt auf der Grazer Bundesstraße. Kurz vor 1.30 Uhr bemerkte eine Verkehrsteilnehmerin einen umgestürzten Motorroller neben der Fahrbahn. Der 56-jährige Lenker lag schlafend daneben. Als die Polizei eintraf, entfernte sich der Mann zunächst vom Unfallort, konnte aber wenig später angehalten werden.
Laut derzeitigen Erkenntnissen war er von der Straße abgekommen und dürfte wegen Müdigkeit neben dem Roller liegen geblieben sein. Ein Alkotest ergab 1,02 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab. Eine Kontrolle im Krankenhaus verweigerte der Mann. Er wird angezeigt.
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