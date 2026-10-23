Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1,02 Promille intus

Polizei findet Lenker schlafend neben Roller

Salzburg
23.10.2026 11:28
In der Grazer Bundesstraße blieb der Mann einfach neben seinem Roller liegen (Symbolbild)
In der Grazer Bundesstraße blieb der Mann einfach neben seinem Roller liegen (Symbolbild)(Bild: Stadt:Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine Verkehrsteilnehmerin entdeckte in der Nacht auf Freitag einen umgestürzten Motorroller an der Grazer Bundesstraße. Daneben lag der 56-jährige Lenker schlafend. Als die Polizei eintraf, entfernte er sich zunächst. Ein Alkotest ergab 1,02 Promille, der Führerschein wurde abgenommen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kurios endete in der Nacht auf Freitag eine Fahrt auf der Grazer Bundesstraße. Kurz vor 1.30 Uhr bemerkte eine Verkehrsteilnehmerin einen umgestürzten Motorroller neben der Fahrbahn. Der 56-jährige Lenker lag schlafend daneben. Als die Polizei eintraf, entfernte sich der Mann zunächst vom Unfallort, konnte aber wenig später angehalten werden.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Tödlicher Radunfall
36-Jähriger stirbt nahe Salzburg nach Sturz
23.10.2026
Vogel verendet
Buslenker fuhr Schwan an, ließ ihn einfach liegen
23.10.2026
Krone Plus Logo
Beitrags-Wirrwarr
Paar zahlt jedes Jahr 550,80 Euro ORF-Gebühren
23.10.2026

Laut derzeitigen Erkenntnissen war er von der Straße abgekommen und dürfte wegen Müdigkeit neben dem Roller liegen geblieben sein. Ein Alkotest ergab 1,02 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab. Eine Kontrolle im Krankenhaus verweigerte der Mann. Er wird angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
23.10.2026 11:28
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Polizei
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.922 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.815 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.150 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf