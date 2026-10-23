Polizei findet Lenker schlafend neben Roller

Kurios endete in der Nacht auf Freitag eine Fahrt auf der Grazer Bundesstraße. Kurz vor 1.30 Uhr bemerkte eine Verkehrsteilnehmerin einen umgestürzten Motorroller neben der Fahrbahn. Der 56-jährige Lenker lag schlafend daneben. Als die Polizei eintraf, entfernte sich der Mann zunächst vom Unfallort, konnte aber wenig später angehalten werden.