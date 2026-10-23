Routinier Pirkl: „Bundesliga? Bin noch hungrig“

Kapitel noch nicht abgeschlossen

Bei den Maxglanern läuft es für Pirkl in der laufenden Saison solide. Die Verantwortung als Routinier tut ihm gut. „Ich probiere einfach, die jungen Spieler um mich herum mitzuziehen. Wir älteren Spieler müssen da einfach vorangehen!“ Abgefahren soll der Zug in Richtung erste Liga sowieso auch nicht sein. Der gebürtige Innsbrucker, der im April seinen 30er feiert, kann sich den Gang nach oben noch einmal vorstellen. „Mit der Bundesliga habe ich noch nicht abgeschlossen. Ich bin durchaus noch hungrig.“