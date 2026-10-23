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Spielt gegen Ex-Klub

Routinier Pirkl: „Bundesliga? Bin noch hungrig“

Salzburg: Sport-Nachrichten
23.10.2026 12:31
Simon Pirkl (links) ist einer der Leistungsträger von Austria Salzburg.
Simon Pirkl (links) ist einer der Leistungsträger von Austria Salzburg.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Im Topspiel der 2. Liga trifft Austria Salzburg am Freitagabend auf Blau-Weiß Linz. Für Simon Pirkl, Routinier bei den Hausherren, ist es eine besondere Partie. Der Tiroler trifft auf seinen Ex-Klub. 

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Freitagabend, Flutlicht, ausverkauftes Haus und nasskaltes Wetter in Salzburg. Fußballer-Herz, was willst du mehr? Wenn Austria Salzburg heute in der zweiten Liga auf Blau-Weiß Linz trifft, ist alles für einen echten Hit angerichtet. Auch der neue Spielertunnel wird erstmals genutzt. Speziell wird die Partie auch für Simon Pirkl. Der 29-jährige Linksverteidiger spielte in den vergangenen Jahren für die Stahlstädter, stieg mit ihnen im Frühjahr ab und wechselte im Sommer zu den Violetten.

Für Blau-Weiß Linz lief Pirkl 90 Mal in der österreichischen Bundesliga auf.
Für Blau-Weiß Linz lief Pirkl 90 Mal in der österreichischen Bundesliga auf.(Bild: GEPA)

„Austria hat am besten gepasst“
„Ich kenne noch einige Mitarbeiter im Verein und auch Teile der Mannschaft. Das ist schon sehr besonders für mich“, meinte der Abwehrspieler zur „Krone“. Dass er heuer nicht im Fußball-Oberhaus kickt, sei für ihn keineswegs eine negative Entwicklung.

„Ich fühle mich in Salzburg wirklich sehr wohl. Die Mannschaft ist richtig cool und hat es mir nicht schwer gemacht, mich einzuleben. Auch wenn es sportlich bessere Angebote gab, hat es für mich bei der Austria am besten gepasst“, erklärte er seine Entscheidung.

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Kapitel noch nicht abgeschlossen
Bei den Maxglanern läuft es für Pirkl in der laufenden Saison solide. Die Verantwortung als Routinier tut ihm gut. „Ich probiere einfach, die jungen Spieler um mich herum mitzuziehen. Wir älteren Spieler müssen da einfach vorangehen!“ Abgefahren soll der Zug in Richtung erste Liga sowieso auch nicht sein. Der gebürtige Innsbrucker, der im April seinen 30er feiert, kann sich den Gang nach oben noch einmal vorstellen. „Mit der Bundesliga habe ich noch nicht abgeschlossen. Ich bin durchaus noch hungrig.“

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