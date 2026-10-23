Sektionsleiter legt Amt bei Nordliga-Klub zurück

Bei Nordliga-Klub St. Johann ist Fatih Yilmaz als Sektionsleiter überraschend zurückgetreten. „Das ist nicht so schlimm, wie es ausschaut“, erklärt Benjamin Ajibade, Sportlicher Leiter der Pongauer. „Es gibt einen funktionierenden Vorstand, es ist alles weiter in Takt bei uns.“ Der Vorstand mache weiterhin wie bisher seine Arbeit, trifft sich regelmäßig. Laut Ajibade überlege man noch, ob man Yilmaz ersetzt. Denn hierbei gehe es eher um eine Person mehr im Klub, die Aufgaben übernimmt, damit auch die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt wird.