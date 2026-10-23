Sektionsleiter legt Amt bei Nordliga-Klub zurück

St. Johann hat Fatih Yilmaz als Sektionsleiter verloren. Der Unternehmer hat sein Amt beim Pongauer Nordliga-Klub niedergelegt. Der Vorstand sei jedoch weiter intakt, wie der Sportliche Leiter Benjamin Ajibade erklärte.
Bei Nordliga-Klub St. Johann ist Fatih Yilmaz als Sektionsleiter überraschend zurückgetreten. „Das ist nicht so schlimm, wie es ausschaut“, erklärt Benjamin Ajibade, Sportlicher Leiter der Pongauer. „Es gibt einen funktionierenden Vorstand, es ist alles weiter in Takt bei uns.“ Der Vorstand mache weiterhin wie bisher seine Arbeit, trifft sich regelmäßig. Laut Ajibade überlege man noch, ob man Yilmaz ersetzt. Denn hierbei gehe es eher um eine Person mehr im Klub, die Aufgaben übernimmt, damit auch die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt wird.
St. Johann ist Samstag in Bad Leonfelden zu Gast
Ajibade selbst ist mit der Entwicklung seines Klubs grundsätzlich zufrieden. „Mit einem bisschen mehr Glück hätten wir das eine oder andere Spiel auch gewonnen“, spricht der Ex-Stürmer die Vielzahl an vergebenen Chancen gegen Hallein oder Bad Schallerbach an. Samstag sind die Pongauer bei Bad Leonfelden gefordert.
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