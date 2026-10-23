John Harris Fitness Salzburg feierlich eröffnet

Prominente Ehrengäste unterstreichen Bedeutung für Salzburg

„Bewegung ist für mich die allerbeste Gesundheitsvorsorge. Mit John Harris Fitness ist im Medicent ein echter Gewinn für Salzburg entstanden“, betont Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.

„Mit John Harris Fitness hat Salzburg ein echtes Aushängeschild dazugewonnen. Investitionen wie diese stärken unsere Stadt als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort“, so Bürgermeister Bernhard Auinger.