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John Harris Fitness Salzburg feierlich eröffnet

Salzburg
23.10.2026 17:30
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Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, Bürgermeister Bernhard Auinger und John Harris Eigentümer ...
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, Bürgermeister Bernhard Auinger und John Harris Eigentümer Ernst Minar durchschnitten gemeinsam das rote Band und eröffneten damit offiziell den neuen Premium-Fitnessclub.(Bild: Heiko Mandl)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Premium-Club im Medicent mit Landeshauptfrau Edtstadler und Bürgermeister Auinger feierlich eingeweiht – Testbetrieb übertrifft alle Erwartungen.

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Mit dem symbolischen Durchschneiden des roten Bandes haben Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, Bürgermeister Bernhard Auinger und Eigentümer Ernst Minar den neuen John Harris Fitness Club im Medicent Salzburg diese Woche offiziell eröffnet. Seit dem Soft Opening im Sommer läuft der Testbetrieb, und der Zuspruch ist enorm: Bereits über 1.000 Salzburgerinnen und Salzburger trainieren im neuen Premium-Club.

Fitness und Wellness auf über 4.200 m²
Auf über 4.200 m² vereint der Club modernes Training, persönliche Betreuung und Regeneration unter einem Dach: mehr als 130 hochwertige Kraft- und Cardiogeräte, Bereiche für Functional Training, HYROX und Boxen, ein E-Gym-Zirkel, Reformer Pilates und ein breites Kursprogramm. Für den Ausgleich sorgt ein großzügiger Wellnessbereich mit 20-Meter-Pool mit Gartenblick, Panoramasauna, Soledampfbad, Kräuter-Biosauna und Sonnenterrasse.

Bei einem Rundgang durch den neuen John Harris Fitness Club im Medicent Salzburg erhielten die ...
Bei einem Rundgang durch den neuen John Harris Fitness Club im Medicent Salzburg erhielten die Gäste Einblicke in die moderne Trainingswelt auf über 4.200 m².(Bild: Andreas Kolarik)

Begeisterung bei über 1.000 Mitgliedern
„Die Resonanz in den ersten Monaten war sensationell. Die Salzburgerinnen und Salzburger haben uns mit offenen Armen empfangen. Das zeigt, wie groß der Wunsch nach einem Ort ist, an dem Fitness, Gesundheit und Regeneration auf höchstem Niveau zusammenkommen“, freut sich Eigentümer Ernst Minar, der die Ehrengäste im Anschluss persönlich durch den Club führte.

Bei der Eröffnung des neuen John Harris Fitness Clubs in Salzburg überzeugten sich die ...
Bei der Eröffnung des neuen John Harris Fitness Clubs in Salzburg überzeugten sich die Ehrengäste persönlich vom vielfältigen Trainingsangebot.(Bild: Andreas Kolarik)

Prominente Ehrengäste unterstreichen Bedeutung für Salzburg
„Bewegung ist für mich die allerbeste Gesundheitsvorsorge. Mit John Harris Fitness ist im Medicent ein echter Gewinn für Salzburg entstanden“, betont Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.

„Mit John Harris Fitness hat Salzburg ein echtes Aushängeschild dazugewonnen. Investitionen wie diese stärken unsere Stadt als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort“, so Bürgermeister Bernhard Auinger.

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