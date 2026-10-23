Seitenhieb an erfolglosen Ex-Salzburg-Trainer

Dabei könnte Neuzugang Ty Rattie in den kommenden Wochen für den Umschwung sorgen. Klar erkennbar war allerdings die deutlich bessere Stimmung in und um das Team herum. Während zuletzt bei den Trainings oft Stille herrschte, spürt man nach der Berufung des Finnen frischen Wind aus nördlicher Richtung. „Es war einfach ein Plan hinter dem Ganzen zu sehen. Die Spieler wussten, was sie auf dem Eis machen müssen“, sagte etwa Benjamin Nissner am Mittwoch.