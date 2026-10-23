Seitenhieb an erfolglosen Ex-Salzburg-Trainer

Beim Profi-Debüt als Cheftrainer feierte Teemu Levijoki am Mittwoch einen Einstandssieg. Gegen Ljubljana gewannen die Salzburger knapp mit 1:0 und zeigten eine Leistungssteigerung. Die Spieler sind mit ihrem neuen Dirigenten auf der Trainerbank zufrieden. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Mathias Funk.
Der Trainerwechsel bei den Eisbullen zeigte beim 1:0-Sieg gegen Ljubljana zumindest eine kleine Wirkung. Die Mannschaft präsentierte sich unter der Leitung von Teemu Levijoki verbessert, leistete sich keine gröberen Schnitzer und hielt hinten dank eines starken Atte Tolvanen die Null. Lediglich beim Torabschluss und im Überzahlspiel haben die Salzburger noch Nachholbedarf.
Dabei könnte Neuzugang Ty Rattie in den kommenden Wochen für den Umschwung sorgen. Klar erkennbar war allerdings die deutlich bessere Stimmung in und um das Team herum. Während zuletzt bei den Trainings oft Stille herrschte, spürt man nach der Berufung des Finnen frischen Wind aus nördlicher Richtung. „Es war einfach ein Plan hinter dem Ganzen zu sehen. Die Spieler wussten, was sie auf dem Eis machen müssen“, sagte etwa Benjamin Nissner am Mittwoch.
Salzburgs Hörl: „Sind als Einheit aufgetreten“
Verteidiger Lukas Hörl, der den neuen starken Mann auf der Trainerbank aus seiner Zeit bei den RB Juniors bestens kennt, wurde indes vorm heutigen Duell in Innsbruck (Galipeau fällt aus, Schneider ist fraglich) noch deutlicher. „Wir sind als Einheit aufgetreten. Teemu (Levijoki Anm.) ist direkt in der Kommunikation und achtet darauf, dass er uns als Spieler motiviert“, schilderte er positive Veränderungen. Die man auch als Seitenhieb an den erfolglosen Ex-Coach Alan Letang verstehen darf.
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