„Entlastung mit Tageszentren dringend notwendig!“

Wer zu Hause einen Angehörigen pflegt, ist enorm unter Druck. Es fehlt dann Zeit für kleine Erledigungen, für Urlaub sowieso. Tageszentren entlasten, doch Plätze sind teils schwer zu bekommen. In Lofer läuft gerade der Bau eines neuen Tageszentrums für das Saalachtal. Der dritte Stock im „Haus der Generationen“ wird aufgestockt. „Die Familien können so Tage freispielen und sind einmal im Kopf befreit“, spricht Ortschef Norbert Meindl von einer großen Aufwertung. Start ist mit zehn Plätzen. Im Herbst 2027 soll alles fertig sein.