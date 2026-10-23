Wildmann-Wochen sind bei Grünau eröffnet

Wie er den gelungenen Auftritt zelebrierte? „Ich habe mit meiner Freundin und meiner Mama was ausgemacht“, erklärte er. Durch die Einberufung ins Amateur-Nationalteam (auch Seekirchens Ben Leitenstorfer ist wie Ex-Coach Mario Lapkalo als Trainer dabei) wurde er zusätzlich beflügelt. Am 10. November geht es zuhause in Grünau gegen Deutschland. Die Wildmann-Wochen sind also offiziell eröffnet.