Wildmann-Wochen sind bei Grünau eröffnet

Wals-Grünau feierte in der Nordliga einen 2:0-Erfolg bei Hallein. Für den Matchwinner Lucas Wildmann gab es im Anschluss Sonderlob nach zwei entscheidenden Toren. Seekirchen mit Punktegewinn in Bad Schallerbach.
„Einfach ein Unterschiedsspieler!“ Wals-Grünau-Trainer Bernhard Huber-Rieder kam nach dem 2:0 gegen Hallein in der Nordliga über einen seiner Schützlinge so richtig ins Schwärmen: Lucas Wildmann. Der Offensivmann erzielte nämlich beide Treffer. „Das freut mich richtig und fühlt sich einfach gut an“, meinte der Spieler.
Wie er den gelungenen Auftritt zelebrierte? „Ich habe mit meiner Freundin und meiner Mama was ausgemacht“, erklärte er. Durch die Einberufung ins Amateur-Nationalteam (auch Seekirchens Ben Leitenstorfer ist wie Ex-Coach Mario Lapkalo als Trainer dabei) wurde er zusätzlich beflügelt. Am 10. November geht es zuhause in Grünau gegen Deutschland. Die Wildmann-Wochen sind also offiziell eröffnet.
Wermutstropfen: Grünau musste die Innenverteidiger Philip Kanzler und Thomas Pertl mit Muskelverletzung (auch Halleins Mirnes Kahrimanovic erlitt eine) auswechseln.
Seekirchen musste sich mit einem 0:0 in Bad Schallerbach begnügen. „Es war kämpferisch, wir waren insgesamt richtig gut“, erklärte Trainer Tomislav Jonjic, der über zwei verlorene Punkte klagte. „Leider hat der letzte Abschluss gefehlt.“
St. Johanns Sektionsleiter ist zurückgetreten
Indes ist bei St. Johann Fatih Yilmaz als Sektionsleiter zurückgetreten. „Das ist nicht so schlimm, wie es ausschaut“, erklärt Benjamin Ajibade, Sportlicher Leiter der Pongauer. „Es gibt einen funktionierenden Vorstand, es ist alles weiter intakt bei uns.“ Der Vorstand mache weiterhin wie bisher seine Arbeit, treffe sich regelmäßig. Laut Ajibade überlege man noch, ob man Yilmaz ersetzt.
Ajibade selbst ist mit der Entwicklung seines Klubs zufrieden. „Mit ein bisschen mehr Glück hätten wir das eine oder andere Spiel auch gewonnen“, spricht der Ex-Stürmer die Vielzahl an vergebenen Chancen gegen Hallein oder Bad Schallerbach an. Heute sind die Pongauer bei Bad Leonfelden gefordert.
Regionalliga Nord: Hallein – Wals-Grünau 0:2 (0:1). Tore: Wildmann (45., 68.). – Bad Schallerbach – Seekirchen 0:0.
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