Gattermayer über WAC: „Nicht im Guten auseinander“

Ausgerechnet bei Ex-Klub Hartberg will Trainer-Rückkehrer Manfred Schmid am Samstag besser in seine zweite WAC-Ära starten als 2023. So verlief die kurze Vorbereitung, das sagt er über die „Ex“, so ging der Abschied über die Bühne – und so ticken seine Co-Trainer. Bei den Steirern brennt der Ex-Wolfsberger Angelo Gattermayer, der im Lavanttal keinen Vertrag mehr erhielt, aufs Duell – vor allem wegen der „Obrigkeiten“. . .