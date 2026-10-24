Gattermayer über WAC: „Nicht im Guten auseinander“

Ausgerechnet bei Ex-Klub Hartberg will Trainer-Rückkehrer Manfred Schmid am Samstag besser in seine zweite WAC-Ära starten als 2023. So verlief die kurze Vorbereitung, das sagt er über die „Ex“, so ging der Abschied über die Bühne – und so ticken seine Co-Trainer. Bei den Steirern brennt der Ex-Wolfsberger Angelo Gattermayer, der im Lavanttal keinen Vertrag mehr erhielt, aufs Duell – vor allem wegen der „Obrigkeiten“. . .
Nur zwei Einheiten für Manfred Schmid – und los geht’s! Der neue Trainer des Tabellenletzten WAC hatte definitiv wenig Vorbereitungszeit für sein Comeback an der Seitenlinie am heutigen Samstag, wurde bekanntlich erst – nachdem Ex-Coach Thomas Silberberger ja noch bis Mittwoch die Trainings geleitet hatte – am Donnerstag installiert.
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