E-Scooter-Fahrer streifte Auto an roter Ampel

Ein 31-jähriger E-Scooter-Lenker hat am Donnerstagabend in Salzburg einen an einer roten Ampel stehenden Pkw gestreift. Zunächst tauschten beide Beteiligten nur ihre Daten aus. Eine Stunde später meldete der 31-Jährige den Unfall wegen Schmerzen im Bein bei der Polizei – und hatte 2,06 Promille.