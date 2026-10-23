E-Scooter-Fahrer streifte Auto an roter Ampel

Ein 31-jähriger E-Scooter-Lenker hat am Donnerstagabend in Salzburg einen an einer roten Ampel stehenden Pkw gestreift. Zunächst tauschten beide Beteiligten nur ihre Daten aus. Eine Stunde später meldete der 31-Jährige den Unfall wegen Schmerzen im Bein bei der Polizei – und hatte 2,06 Promille.
Erst eine Stunde nach dem Zusammenstoß kam die Polizei ins Spiel. Ein 31-jähriger Salzburger war am Donnerstagabend mit seinem E-Scooter in der Guggenmoosstraße unterwegs und streifte beim Vorbeifahren den Pkw eines 37-Jährigen, der an einer roten Ampel stand.
Wegen des entstandenen Sachschadens tauschten die beiden zunächst ihre Daten aus. Später bekam der Scooter-Lenker Schmerzen im Bein und meldete den Unfall nachträglich bei der Polizei.
Bei der anschließenden Aufnahme führten die Beamten auch einen Alkotest durch. Das Ergebnis: 2,06 Promille. Der Vorfall wurde nachträglich aufgenommen, gegen den 31-Jährigen wird Anzeige erstattet.
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