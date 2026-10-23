Forstarbeiter schnitt sich mit Motorsäge in Fuß

Genau im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Bayern rutschte Freitagmittag ein 44-jähriger Forstarbeiter mit seiner Motorsäge ab. Der schwer verletzte Großgmainer schleppte sich noch selbst bis zu einem Wanderweg. Dort setzte eine Anwohnerin in Bayerisch Gmain den Notruf ab.
Kurz nach 11.30 Uhr wurde der schwer verletzte Großgmainer entdeckt. Er war südöstlich der gemeinsamen Kläranlage der beiden Gemeinden Großgmain und Bayerisch Gmain mit Forstarbeiten beschäftigt, als er sich mit der Motorsäge ins Sprunggelenk schnitt.
Das Reichenhaller Rote Kreuz rückte mit Rettungswagen und Notarzt und den Freiwilligen Feuerwehren aus Bayerisch Gmain und Großgmain aus. Ersthelfer und Einsatzkräfte brachten den 44-Jährigen über die Brücke auf die bayerische Seite des Bachs und versorgten ihn.
Für den Transport wurde anschließend der Rettungshubschrauber „Christoph 14“ angefordert. Dieser brachte den Forstarbeiter in das Salzburger Unfallkrankenhaus.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.