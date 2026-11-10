Also doch! Carrick offenbar kurz vor ManUnited-Aus

Lange hatte es geheißen, es liegt nicht am Trainer und Manchester United wolle weiterhin an Michael Carrick festhalten. Nun steht der 45-Jährige offenbar doch unmittelbar vor dem Aus bei den „Red Devils“.
Acht Punkte aus zehn Spielen, Platz 18 in der Premier-League-Tabelle. Den Saisonstart hatte sich Manchester United freilich ganz anders vorgestellt. Anstatt oben um die Tabellenführung zu kämpfen, hat der Traditionsklub aktuell große Mühe, sich aus den Abstiegsplätzen zu ziehen.
Neuer Coach gegen Liverpool?
Zwar hieß es in englischen Medien zuletzt, United wolle nicht dem Trainer die Schuld geben und auch Carrick selbst betonte nach dem 4:4 gegen Aston Villa nicht an einen Rücktritt zu denken, beim Kracher gegen Liverpool am 22. November soll laut „The Athletic“ nun jedoch bereits ein neuer Mann an der Seitenlinie stehen.
Zwar sei die Entscheidung noch nicht endgültig, intern wolle man die Länderspielpause allerdings bereits nutzen, um einen Nachfolger für Carrick zu finden, heißt es aus England. Der Brite hatte im Jänner das Traineramt in Old Trafford übernommen, die großen Erfolge blieben seither allerdings aus – ganz im Gegenteil ...
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