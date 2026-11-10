Also doch! Carrick offenbar kurz vor ManUnited-Aus

Neuer Coach gegen Liverpool?

Zwar hieß es in englischen Medien zuletzt, United wolle nicht dem Trainer die Schuld geben und auch Carrick selbst betonte nach dem 4:4 gegen Aston Villa nicht an einen Rücktritt zu denken, beim Kracher gegen Liverpool am 22. November soll laut „The Athletic“ nun jedoch bereits ein neuer Mann an der Seitenlinie stehen.