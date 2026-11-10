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Mayr-Melnhof fixiert Karton-Milliardendeal

Wirtschaft
10.11.2026 08:51
Das Logo des Kartonherstellers Mayr-Melnhof
Das Logo des Kartonherstellers Mayr-Melnhof(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
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Von krone.at

Mayr-Melnhof Karton verkauft 70 Prozent seines Packaging-Geschäfts für 2,4 Milliarden Euro an KPS Capital Partners. Wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte, ist zudem eine Sonderdividende für die Aktionäre geplant.

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Wien (APA) – Mayr-Melnhof Karton hat sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt. Der Unternehmenswert beläuft sich auf 2,4 Mrd. Euro, teilte Mayr-Melnhof Karton Montagabend in einer Aussendung mit. Die Aktionäre sollen eine Sonderdividende erhalten.

Das Packaging-Geschäft wird an eine neu gegründete Holdinggesellschaft von KPS Capital Partners veräußert. Nach Vollzug des Verkaufes wird KPS Capital Partners 70 Prozent an der Holdinggesellschaft halten, Mayr-Melnhof Karton 30 Prozent. Das Packaging-Geschäft umfasst die Bereiche Food & Premium Packaging (ohne Iran und Tunesien) sowie Pharma & Healthcare Packaging.

Barerlöse bis zu 1,9 Milliarden Euro
Der Unternehmenswert entspricht etwa dem neunfachen des für heuer prognostizierten EBITDA. Nach Abzug ihres geschätzten Investments von rund 400 Millionen Euro für die 30-Prozent-Beteiligung an der neuen Holdinggesellschaft erwartet die MM Gruppe bei Vollzug der Transaktion Barerlöse von rund EUR 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro.

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Sollten bestimmte EBITDA-Ziele für das nächste Jahr nicht erreicht werden, kann sich der Anteil von Mayr-Melnhof auf mindestens 20 Prozent reduzieren, ohne dass KPS Capital Gegenleistungen erbringen müsste.

500 bis 600 Millionen Euro Sonderdividende
Zwischen 500 und 600 Millionen Euro sind für eine Sonderdividende vorgesehen. Die Mayr-Melnhof-Gruppe rechnet mit einer Nettoliquidität von rund 800 bis 900 Millionen Euro. Der Betrag soll für Schuldentilgung oder für strategische Opportunitäten verwendet werden. Mit einem Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2027 gerechnet.

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