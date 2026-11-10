Mayr-Melnhof fixiert Karton-Milliardendeal

500 bis 600 Millionen Euro Sonderdividende

Zwischen 500 und 600 Millionen Euro sind für eine Sonderdividende vorgesehen. Die Mayr-Melnhof-Gruppe rechnet mit einer Nettoliquidität von rund 800 bis 900 Millionen Euro. Der Betrag soll für Schuldentilgung oder für strategische Opportunitäten verwendet werden. Mit einem Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2027 gerechnet.