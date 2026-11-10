Urteil bestätigt: Wolfgang W. ist ein freier Mann

Wolfgang W. (67) erwischte in seinem Haus in Salzburg zwei Einbrecher und erschoss einen der Eindringlinge. Mord oder Notwehr? In einem aufsehenerregenden Mordprozess wurde der Pensionist freigesprochen – wogegen die Staatsanwaltschaft Berufung einlegte. Doch jetzt bestätigte die nächste Instanz das Urteil ...
Der Fall schaffte es selbst international in die Schlagzeilen: Am helllichten Tag des 31. Juli 2025 erwischte Wolfgang W. in seinem Haus im Stadtteil Gnigl ein ungarisches Einbrecher-Paar auf frischer Tat. Er schnappte sich seine – legal erworbene – Pistole, verfolgte das Duo in den Garten des Anwesens und drückte ab. Mindestens drei Schüsse fielen – einer traf einen Eindringling aus neun Metern in den Hinterkopf. Der Ungar (31) überlebte nicht.
War es Mord? Notwehr oder zumindest die irrtümliche Annahme ebendieser? Oder doch schwere Körperverletzung mit Todesfolge? Diese Fragen hatten dann im Mai dieses Jahres acht Geschworene beim Prozess gegen Wolfgang W. zu klären. Die Laienrichter mussten über Schuld und Unschuld des Salzburgers entscheiden. Nach stundenlanger Beratung stand fest: Der studierte Diplom-Ingenieur muss nicht ins Gefängnis, er kam prompt aus der U-Haft.
Das war mit Sicherheit der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich wollte ihn nicht töten.
Wolfgang W., im Mai 2026 vor Gericht
Fall landete vor dem Höchstgericht
Gegen diese Entscheidung legte die Staatsanwaltschaft Nichtigkeitsbeschwerde ein, der Fall ging an den Obersten Gerichtshof. Dieser blockte diese nun ab. Das Urteil ist damit rechtskräftig, Wolfgang W. bleibt ein freier Mann und juristisch unbescholten. „Mein Mandant ist froh und extrem erleichtert“, meint sein Verteidiger Kurt Jelinek in einer ersten Stellungnahme gegenüber der „Krone“.
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