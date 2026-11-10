Urteil bestätigt: Wolfgang W. ist ein freier Mann

War es Mord? Notwehr oder zumindest die irrtümliche Annahme ebendieser? Oder doch schwere Körperverletzung mit Todesfolge? Diese Fragen hatten dann im Mai dieses Jahres acht Geschworene beim Prozess gegen Wolfgang W. zu klären. Die Laienrichter mussten über Schuld und Unschuld des Salzburgers entscheiden. Nach stundenlanger Beratung stand fest: Der studierte Diplom-Ingenieur muss nicht ins Gefängnis, er kam prompt aus der U-Haft.