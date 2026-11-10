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Autopsie angeordnet

Festnahme nach Tod von Frau auf Kreuzfahrtschiff

Ausland
10.11.2026 09:39
Die „MSC Seascape“ im Hafen von Galveston
Die „MSC Seascape“ im Hafen von Galveston(Bild: AP/Kirk Sides)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Falle eines mutmaßlichen Tötungsdelikts an Bord eines Kreuzfahrtschiffs vor der US-Küste ist eine Person festgenommen worden. Kurz zuvor hatte das FBI mitgeteilt, dass das Schiff am Montag in Galveston im Bundesstaat Texas angelandet ist.

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Die Behörde habe Ermittlungen wegen eines „mutmaßlichen Tötungsdelikts“ aufgenommen, hieß es. „Wie bei Straftaten auf Kreuzfahrtschiffen üblich“ seien auch die Küstenwache, die Hafenpolizei der Stadt, die Reederei sowie der Zoll- und Grenzschutz involviert.

Um wen es sich bei der tatverdächtigen Person handelt, wurde nicht bekannt gegeben. 

„Nach der Meldung eines Gästevorfalls an Bord wurden wir von den Behörden angewiesen, zum Hafen von Galveston zurückzukehren“, zitierten mehrere US-Medien den Betreibers der betroffenen „MSC Seascape“. Der Exekutive wurde zugesichert, die Ermittlungen zu unterstützen.

Das Opfer sei eine Frau gewesen, hieß es unter Berufung auf die Gerichtsmedizin. Die Autopsie soll am Dienstag erfolgen. Die „MSC Seascape“ kann nach Betreiberangaben fast bis zu 5900 Passagiere transportieren und hat 2270 Kabinen.

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